Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan sarı-kırmızılılarda ilk hedef Alexis Sanchez. Başkanvekili Erden Timur, bu transferde başrolü oynuyor. Aslan'ın gözdesi konumunda olan Şilili futbolcudan müjdeli haber geldi. Sanchez ile ilgili resmi transfer açıklaması yapıldı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:16
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan sarı-kırmızılılar, son haftalar öncesi en avantajlı konum durumunda.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan Cimbom, kritik müsabakadan 3 puanla ayrılıp yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Olabilecek en erken şekilde şampiyonluğa ulaşmayı amaçlayan Galatasaray'da her maça final gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan'da tüm planlar bu hedef doğrultusunda yapılıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Dev turnuva için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamleler yapılıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezon da aynı düşünceden taviz vermeyecek.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Başkanvekili Erden Timur, Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldızları yakın takipte.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Takıma doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Cimbom, sezonun sona ermesinin ardından bombaları patlatma hedefinde.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Hücumda alternatifi bol ve güçlü bir yapıya bürünmeyi arzulayan Aslan, dünyaca ünlü yıldızların peşinde.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların gelecek sezonki ilk transfer hedefi Alexis Sanchez.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu Şilili yıldızı yeniden gündeme aldı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Galatasaraylı kurmaylar, Marsilya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncuyu yakından takip ediyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Aslan'ın transfer gözdesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Birçok takımın listesinde yer alan ve Marsilya'daki geleceği merak edilen futbolcunun taliplerinden biri azaldı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Meksika Ligi ekiplerinden America'nın peşinde olduğu iddia edilen Alexis Sanchez ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

CF America'nın sportif direktörü Santiago Banos, transfer söylentileri hakkında konuştu.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Banos, W Radio'ya yaptığı açıklamada, Alexis Sanchez'in gündemlerinde yer almadığını ifade etti.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Santiago Banos, "Bir sürü dedikodu var ancak bunlar gerçek değil. İlgilenmediğimiz isimler gündeme gelebiliyor. Her şey için zaman vardır. Bazı iddilar ortaya çıkıyor ve Meksika'ya kadar varıyor." dedi.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Alexis Sanchez'e Galatasaray ile birlikte, River Plate ve Meksika'dan Monterrey'in ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Yıldız oyuncunun Marsilya ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda transfer görüşmeleri iyice kızışacak.

Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Bu sezon Fransız ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Alexis Sanchez, Ligue 1'de forma giydiği 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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