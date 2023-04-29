TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan sarı-kırmızılılar, son haftalar öncesi en avantajlı konum durumunda.
Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan Cimbom, kritik müsabakadan 3 puanla ayrılıp yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Olabilecek en erken şekilde şampiyonluğa ulaşmayı amaçlayan Galatasaray'da her maça final gözüyle bakılıyor.
Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan'da tüm planlar bu hedef doğrultusunda yapılıyor.
Dev turnuva için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamleler yapılıyor.
Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezon da aynı düşünceden taviz vermeyecek.
Başkanvekili Erden Timur, Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldızları yakın takipte.
Takıma doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Cimbom, sezonun sona ermesinin ardından bombaları patlatma hedefinde.
Hücumda alternatifi bol ve güçlü bir yapıya bürünmeyi arzulayan Aslan, dünyaca ünlü yıldızların peşinde.
Sarı-kırmızılıların gelecek sezonki ilk transfer hedefi Alexis Sanchez.
Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu Şilili yıldızı yeniden gündeme aldı.
Galatasaraylı kurmaylar, Marsilya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncuyu yakından takip ediyor.
Aslan'ın transfer gözdesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Birçok takımın listesinde yer alan ve Marsilya'daki geleceği merak edilen futbolcunun taliplerinden biri azaldı.
Meksika Ligi ekiplerinden America'nın peşinde olduğu iddia edilen Alexis Sanchez ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
CF America'nın sportif direktörü Santiago Banos, transfer söylentileri hakkında konuştu.
Banos, W Radio'ya yaptığı açıklamada, Alexis Sanchez'in gündemlerinde yer almadığını ifade etti.
Santiago Banos, "Bir sürü dedikodu var ancak bunlar gerçek değil. İlgilenmediğimiz isimler gündeme gelebiliyor. Her şey için zaman vardır. Bazı iddilar ortaya çıkıyor ve Meksika'ya kadar varıyor." dedi.
Alexis Sanchez'e Galatasaray ile birlikte, River Plate ve Meksika'dan Monterrey'in ilgisi bulunuyor.
Yıldız oyuncunun Marsilya ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda transfer görüşmeleri iyice kızışacak.
Bu sezon Fransız ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Alexis Sanchez, Ligue 1'de forma giydiği 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik katkı verdi.