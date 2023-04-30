Haberler Galatasaray 4 futbolcu sınırda

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

HERKES TAMAM

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.

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