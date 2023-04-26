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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılarda İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 09:42
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Galatasaray'da gözler 32. haftada oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek istiyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Aslan'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, takımın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

İtalyan yıldız, Icardi'nin sakatlığı ve Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle Fatih Karagümrük ile oynanan maça forvet olarak çıkmıştı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında forvet olarak görev verdiği Zaniolo'ya bu kez forvet arkasında görev verecek.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Milliyet'in haberine göre; İtalyan futbolcu büyük olasılıkla yedek olarak maça başlayacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Icardi ve Gomis'in dönüşü, Barış Alper'in de cezasının sona ermesiyle forvette sıkıntısı kalmayan sarı-kırmızılılarda santrfor olarak bir yabancı oynarsa, Zaniolo'ya kulübe yolu görünecek.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında istenen performansı sergileyemeyen Adekugbe'ye kulübe yolu gözüktü.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

ADEKUGBE'NİN YERİNE DUBOIS

Teknik Direktör Okan Buruk'un Kanadalı sol beki keserek, yerine Dubois'yı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planladığı bildirildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Alanya maçında iyi oynamasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen Adekugbe böylece kulübeye çekilecek.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Bu durum nedeniyle Cimbom, 9 yerine 8 yabancıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Bilindiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, deprem sonrasında statüde geçici bir değişikliğe gitmiş, depremzede takımlardan gelen futbolcuların yabancı kontenjanı dışında tutulmasına karar verilmişti.

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