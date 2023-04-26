Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.
Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile berabere kalması sonrası sarı-lacivertlilerle olan 6 puanlık farkı korudu.
Galatasaray'da gözler 32. haftada oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek istiyor.
Aslan'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, takımın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan yıldız, Icardi'nin sakatlığı ve Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle Fatih Karagümrük ile oynanan maça forvet olarak çıkmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında forvet olarak görev verdiği Zaniolo'ya bu kez forvet arkasında görev verecek.
KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Milliyet'in haberine göre; İtalyan futbolcu büyük olasılıkla yedek olarak maça başlayacak.
Icardi ve Gomis'in dönüşü, Barış Alper'in de cezasının sona ermesiyle forvette sıkıntısı kalmayan sarı-kırmızılılarda santrfor olarak bir yabancı oynarsa, Zaniolo'ya kulübe yolu görünecek.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında istenen performansı sergileyemeyen Adekugbe'ye kulübe yolu gözüktü.
ADEKUGBE'NİN YERİNE DUBOIS
Teknik Direktör Okan Buruk'un Kanadalı sol beki keserek, yerine Dubois'yı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planladığı bildirildi.
Alanya maçında iyi oynamasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen Adekugbe böylece kulübeye çekilecek.
Bu durum nedeniyle Cimbom, 9 yerine 8 yabancıyla sahaya çıkacak.
Bilindiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, deprem sonrasında statüde geçici bir değişikliğe gitmiş, depremzede takımlardan gelen futbolcuların yabancı kontenjanı dışında tutulmasına karar verilmişti.
Bu nedenle Galatasaray, Sam Adekugbe'nin oynadığı son 4 karşılaşmada da 9 yabancı ile sahada yer almıştı. Cimbom, Dubois'in sol bekte yer alması nedeniyle toplam 8 yabancıyla sahada olacak.