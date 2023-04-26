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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'la oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Deneyimli çalıştırıcı, fair-play ruhu içinde ve pozitif futbol oynayarak dev karşılaşmayı kazanacaklarına inanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek kritik müsabaka öncesi Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, derbideki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

"ÜÇ PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

Siyah-beyazlı teknik adam, "Dostane bir maç olsun, biz kazanalım. Takımdaki hava çok güzel. Bu maçta üç puandan başka bir şey istemem.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Ligde 3. sıradayız ve kalan maçlarımızı kazanarak yukarıya çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İyi futbol oynayarak maçı kazanmaktan başka kafamızda bir düşünce bulunmuyor" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Beşiktaş'ın teknik patronu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yenerek taraftarları bir kez daha mutlu etmek istediklerinin de altını çizdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

"GALATASARAY İYİ BİR TAKIM VE İYİ BİR HOCASI VAR"

Vodafone Park'ta iyi bir karneye sahip olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'a ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu kez kendi sahamızda oynayacağız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zaten onların beklentisi de bu yönde. Taraftarımızdan tribünleri doldurup, 90 dakika takımlarına destek vermelerini bekliyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Galatasaray sözleri!

Maç sonunda umarım hep birlikte seviniriz. Galatasaray takımı iyi bir kadroya sahip ve iyi bir hocası var. Onlar da mutlaka kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.

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