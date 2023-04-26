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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü! Gomis...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Bafetimbi Gomis antrenmanda yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 21:59 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 22:00
Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü! Gomis...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'a kalan süreçte forma giymek istemediğini ileten Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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