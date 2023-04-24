Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 26 Nisan Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.
🦁 Takımımız, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. #BJKvGS pic.twitter.com/EiOSSKu4ZZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 24, 2023