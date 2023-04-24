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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 14:43
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 26 Nisan Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

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