Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sergio Oliveira: Şampiyonluk uzun yol. Şimdiye kadar iyi geldik, aynı şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz.
GOMIS VE ICARDI OLAYI...
Basının bu konuyu sormak istediğini biliyorum. Mauro ve Bafe olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz.