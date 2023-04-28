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Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oliveira, Mauro Icardi ve Gomis olayları hakkında, "O olaylar geçmişte kaldı. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz." dedi. Öte yandan Oliveira, Beşiktaş derbisine hazır olduklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 10:51 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:20
Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Sergio Oliveira: Şampiyonluk uzun yol. Şimdiye kadar iyi geldik, aynı şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

GOMIS VE ICARDI OLAYI...
Basının bu konuyu sormak istediğini biliyorum. Mauro ve Bafe olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Galatasaray, Roma ve Porto ile aynı seviyede bir kulüp. Çok büyük bir kulüp Galatasaray.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Birçok şampiyonluğu olan, her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Ben de bu yarışta olmak için geldim ve bu yarışın bir parçasıyım.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

"EN ÖNEMLİSİ BU SEZON"
İlerideki yıllarda ne olur ne biter bilmiyorum. En önemlisi bu sezon. Bir NBA röportajı izledim geçen gün. Çok güzel bir söz söylediler.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor' Asıl önemli olan da bu.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

"DERBİYE HAZIRIZ"
Sırrımız tabii ki ciddi olmak, hırslı olmak, mütevazı olmak. Her maça aynı değeri veriyor.

Galatasaray'da Sergio Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."

Derbiler tabii ki önemli ama diğer maçları kaybedince, derbilerin bir önemi olmaz.

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