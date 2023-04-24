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GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'le ilgili, "Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi" açıklamasını yaptı. Peki, Gomis neden tavır aldı? Krizin perde arkasında ne var? İşte yanıtı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:02
GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Alanya'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta Bafetimbi Gomis'in oyuna geç alınınca teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Geçen hafta 80. dakikada Kerem'in yerine giren Fransız yıldızın başarılı çalıştırıcıya, "Icardi oyundan çıkınca ben varken neden Barış Alper'i alıyorsun?" diye sitem ettiği, 49 yaşındaki teknik adamın ise, "Bu benim tercihim" yanıtını verdiği bildirildi.


GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından hafta boyunca keyifsiz olan ve son antrenmana "Belim ağrıyor" diye çıkmayan Gomis, Karagümrük karşılaşmasında kadroya alınmadı ve mücadeleyi locada izledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibe önemli puanlar kazandıran Gomis, görev yaptığı 26 mücadelede 10 kez ağları havalandırıp 3 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılarda 31. haftada oynanan Karagümrük maçından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Maçın ardından Okan Buruk'un Gomis açıklamaları ise dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Gomis bu sezon 21 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Fransız santrfor bu karşılaşmalarda 672 dakika süre buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Neden tavır aldı? Gomis krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Gomis bu maçlarda 8 gol kaydetti.

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