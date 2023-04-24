Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Kanarya, kritik maçtan galip ayrılarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürmek istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Kanarya, kritik maçtan galip ayrılarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürmek istiyor.
Jesus'un öğrencileri 28 maç sonunda 63 puanda bulunuyor.
Galatasaray ise 29 karşılaşmada 70 puan topladı.
Öte yandan sarı lacivertlilerde, İstanbulspor karşılaşması öncesi sarı kart endişesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de tam 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
6 oyuncu kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Kanarya zorlu viraj öncesi kayıp vermek istemiyor.
Fenerbahçe'de ceza sınırında yer alan o 6 futbolcu da belli oldu.
İşte o isimler...
SERDAR AZİZ
EMRE MOR
WILLIAN ARAO