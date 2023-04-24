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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte fırsatı değerlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi 6 futbolcu kart sınırında yer alıyor. İşte sarı kart görmesi halinde Sivasspor deplasmanında yer alamayacak o isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:05
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Jesus'un öğrencileri 28 maç sonunda 63 puanda bulunuyor.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Galatasaray ise 29 karşılaşmada 70 puan topladı.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Öte yandan sarı lacivertlilerde, İstanbulspor karşılaşması öncesi sarı kart endişesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de tam 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

6 oyuncu kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Kanarya zorlu viraj öncesi kayıp vermek istemiyor.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de ceza sınırında yer alan o 6 futbolcu da belli oldu.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

İşte o isimler...

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

MIHA ZAJC

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kırmızı alarm!

GUSTAVO HENRIQUE

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