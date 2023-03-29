Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hem yaz hem de kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye etmeyi hedefleyen Cimbom, kadrosunu da buna göre oluşturacak.
Galatasaray, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, sezon sonunda birçok futbolcusuyla da yollarını ayıracak.
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği oyunculara sezon sonunda veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Galatasaraylı yıldızı açıkladı.
TORREIRA SEZON SONUNDA YOLCU
Daily Cannon'da yer alan habere göre; Lucas Torreira, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.
Torreira'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden güçlü takımlardan birine transfer olmak istediği belirtildi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızın alternatifini belirlediği vurgulandı.
ALTERNATİFİ SIR GİBİ SAKLANIYOR
Sarı-kırmızılıların Lucas Torreira yerine 20 yaşındaki genç bir yeteneği gündemine aldığı ancak yönetimin bu futbolcunun adını sır gibi sakladığı aktarıldı.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.
Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
İşte o haber...