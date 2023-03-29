Haberler Galatasaray Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyururken, deneyimli oyuncuyu isteyen dünya devini de açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:14
Mert Kılıç
Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Hem yaz hem de kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye etmeyi hedefleyen Cimbom, kadrosunu da buna göre oluşturacak.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Galatasaray, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, sezon sonunda birçok futbolcusuyla da yollarını ayıracak.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği oyunculara sezon sonunda veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

İngiliz basını, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Galatasaraylı yıldızı açıkladı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

TORREIRA SEZON SONUNDA YOLCU

Daily Cannon'da yer alan habere göre; Lucas Torreira, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Torreira'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden güçlü takımlardan birine transfer olmak istediği belirtildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızın alternatifini belirlediği vurgulandı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

ALTERNATİFİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Sarı-kırmızılıların Lucas Torreira yerine 20 yaşındaki genç bir yeteneği gündemine aldığı ancak yönetimin bu futbolcunun adını sır gibi sakladığı aktarıldı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

MILAN İSTİYOR

Öte yandan haberde Serie A devi Milan'ın, Torreira'yı yeni sezonda kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni rota Portekiz! Buruk'tan yönetime özel talep
G.Saray ve F.Bahçe o isim için kapışıyor!
Çatalca TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Arnavutköy TOKİ kura çekilişi ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'un yerine o isim geliyor! Kuntz'un yerine o isim geliyor! 09:36
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:33
Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? 09:22
Trabzonspor'da rota yeniden Nwakaeme! Trabzonspor'da rota yeniden Nwakaeme! 09:19
Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! 09:17
Bandırmaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 09:16
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan şok eleştiri! "Kafası az çalışıyor" Ahmet Çakar'dan şok eleştiri! "Kafası az çalışıyor" 08:58
"Bu hocayla olmayacak algısı görüyorum" "Bu hocayla olmayacak algısı görüyorum" 08:56
Kuntz'a ağır eleştiri: "Cesur bir adam değil" Kuntz'a ağır eleştiri: "Cesur bir adam değil" 08:34
Kuntz'a ağır eleştiri: "Cesur bir adam değil" Kuntz'a ağır eleştiri: "Cesur bir adam değil" 07:54
"Hırvatlara bu taktikle oynayamazsın" "Hırvatlara bu taktikle oynayamazsın" 01:26
Stefan Kuntz: Skordan memnun değilim! Stefan Kuntz: Skordan memnun değilim! 01:26