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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 23:27
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bu arada sarı-kırmızılılar, antrenman sonrasında birlikte iftar yaptı. İftara, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

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