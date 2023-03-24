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Karabağ - Galatasaray hazırlık maçı canlı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, milli arada kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için 60 bin bilet satışı gerçekleştirildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kazanmak ve Adana Demirspor maçı öncesinde takımı hazır tutmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:40
Karabağ - Galatasaray hazırlık maçı canlı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

Karabağ - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Haber Global'den canlı yayınlanacak.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

60 BİN BİLET SATILDI!

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı. Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." diye konuştu.

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