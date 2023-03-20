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Avrupa'ya gitmek istiyorum

Öncelikle bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istediğini kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Avrupa'ya gitmek istiyorum
Öncelikle bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istediğini kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum" dedi.
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