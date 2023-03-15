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Nicolo Zaniolo Kasımpaşa maçında giydiği formayı çevrimiçi müzayedesine bağışladı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında giydiği formayı çevrimiçi müzayedesine bağışladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 18:32
Nicolo Zaniolo Kasımpaşa maçında giydiği formayı çevrimiçi müzayedesine bağışladı
Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında giydiği "Birlikte 1905" temalı formayı imzalayarak çevrimiçi müzayedesine bağışladı.

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo hafta sonu oynanan Kasımpaşa mücadelesinde giydiği "Birlikte 1905" temalı formayı imzalayarak sarı-kırmızılıların başlattığı müzayedeye bağışladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken, bir de gol kaydetti.
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