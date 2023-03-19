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Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan Torreira ve Icardi'ye uyarı

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son 2 haftada oynanan oyundan memnun kalmayan Okan Buruk, 2 isme uyarıda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 11:53 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 12:26
Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

2-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Buruk gece geç saatlere kadar mesai harcadı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yapan ve 'hatalıyım' diyen Okan Buruk, bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken, alacağı tedbirlerin de ip uçlarını verdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Başarılı teknik adam bir önceki hafta Kasımpaşa maçında da galibiyet alınsa da oyun gücü olarak eksiklerinin olduğuna dikkat çekti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

ICARDI VE TORREIRA DÜŞÜŞTE

Ayrıca milli arada futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Nitekim Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan İcardi ile Torreira, gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü Magazin sayfalarına manşet olmuştu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Icardi 2 haftadır gol atamazken performans düşüklüğü yaşamaya başladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Özel hayatında dalgalanmalar yaşayan Torreira da, Konya'da 11'de yer almamıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan 2 isme uyarı

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray Kulübü, iki yıldız oyuncusu başta olmak üzere tüm futbolcularını uyaracak.

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