Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'tan Torreira ve Icardi'ye uyarı

Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.
Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.
2-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Buruk gece geç saatlere kadar mesai harcadı.
90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yapan ve 'hatalıyım' diyen Okan Buruk, bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken, alacağı tedbirlerin de ip uçlarını verdi.