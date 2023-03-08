Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 ismi kadrosuna kattı.
Cimbom özellikle Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak dünya çapında gündem oldu.
Galatasaray, Zaniolo dışında iki transfer daha yaptı.
Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sol bek bölgesini de güçlendiren Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen asrın felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe transferleriyle İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ne nokta koyan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu öncesi mutlaka bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.
OKAN KOCUK İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray'a geldiği günden beri sergilediği performansla eleştiri konusu olan ve geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren Okan Kocuk'un haziran ayında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.
Muslera'nın arkasında kaldığı için düzenli olarak ilk 11'de oynayamayan Okan'ın birçok Anadolu kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edilirken, 27 yaşındaki kalecinin gözden çıkarıldığı belirtildi.
ORKUN ÖZDEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Vatan'ın haberine göre; Okan Kocuk'la yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın, Muslera'nın alternatifi olarak Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir'le dirsek teması haline geçtiği ifade edildi.
Hem kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelmesi hem de kalede güven vermesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Orkun'un sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği aktarıldı.
27 yaşındaki Orkun Özdemir, Beşiktaş altyapısından çıkmış genelde alt liglerde forma giymiş bir oyuncu olarak ilgi uyandırdı.
ORKUN ÖZDEMİR KİMDİR?
Orkun Özdemir, 23 Nisan 1995 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.
Futbola Damlaspor altyapısında başlayan 27 yaşındaki kaleci, Beşiktaş, Dikilitaş ve Başakşehir altyapısında da forma giydi.
Ocak 2014'te Fatih Karagümrük'e transfer olan Orkun; Büyükçekmece Belediye, Ladik Belediye, Altınova Belediye ve Serik Belediye'de de forma giydi.
2020 yılında Ümraniyespor'a transfer olan 27 yaşındaki eldiven, bu sezon 14 Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıktı. Orkun Özdemir, süre aldığı 15 maçta kalesinde 26 gol gördü.
27 yaşındaki file bekçisinin İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Orkun'un güncel piyasa değeri ise 125 bin Euro.