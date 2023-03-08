Haberler Galatasaray Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Yeni sezonda eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:50
Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 ismi kadrosuna kattı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Cimbom özellikle Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak dünya çapında gündem oldu.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Galatasaray, Zaniolo dışında iki transfer daha yaptı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Sol bek bölgesini de güçlendiren Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen asrın felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe transferleriyle İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ne nokta koyan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu öncesi mutlaka bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

OKAN KOCUK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'a geldiği günden beri sergilediği performansla eleştiri konusu olan ve geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren Okan Kocuk'un haziran ayında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Muslera'nın arkasında kaldığı için düzenli olarak ilk 11'de oynayamayan Okan'ın birçok Anadolu kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edilirken, 27 yaşındaki kalecinin gözden çıkarıldığı belirtildi.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

ORKUN ÖZDEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Vatan'ın haberine göre; Okan Kocuk'la yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın, Muslera'nın alternatifi olarak Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir'le dirsek teması haline geçtiği ifade edildi.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Hem kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelmesi hem de kalede güven vermesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Orkun'un sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği aktarıldı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

27 yaşındaki Orkun Özdemir, Beşiktaş altyapısından çıkmış genelde alt liglerde forma giymiş bir oyuncu olarak ilgi uyandırdı.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

ORKUN ÖZDEMİR KİMDİR?

Orkun Özdemir, 23 Nisan 1995 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Futbola Damlaspor altyapısında başlayan 27 yaşındaki kaleci, Beşiktaş, Dikilitaş ve Başakşehir altyapısında da forma giydi.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Ocak 2014'te Fatih Karagümrük'e transfer olan Orkun; Büyükçekmece Belediye, Ladik Belediye, Altınova Belediye ve Serik Belediye'de de forma giydi.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

2020 yılında Ümraniyespor'a transfer olan 27 yaşındaki eldiven, bu sezon 14 Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıktı. Orkun Özdemir, süre aldığı 15 maçta kalesinde 26 gol gördü.

Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

27 yaşındaki file bekçisinin İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Orkun'un güncel piyasa değeri ise 125 bin Euro.

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