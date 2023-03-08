Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"EURO 2008'DE 'TÜRKLER OTOBÜSE BİNMEDEN MAÇ BİTTİ SANMAYIN' SÖZÜNÜ ÇOK SEVMİŞTİM"

"Her zaman güven ilişkisi üzerine takımlar inşa ettim. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur. Hiçbir zaman vazgeçmem. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden maç bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu."