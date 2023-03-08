Haberler Futbol Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Tottenham - Milan maçı öncesi İtalyan basınına röportaj verdi. La Gazetta dello Sport'a konuşan Terim, transfer edeceği ilk ismi açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 16:42
Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve bir dönem İtalya'da Fiorentina ve Milan'da da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Milan arasında oynanacak mücadele öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, İtalya sevgisinden EURO 2008'dek milli takım performansından kurduğu takımlarda öncelik verdiği kriterlera kadar birçok konuya değindi.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

İşte Hürriyet'in derlediği habere göre Fatih Terim'in açıklamaları:

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"TRANSFER EDECEĞİM İLK İSİM LEAO OLURDU"

"Rafael Leao'nun hiçbir eksiği yok. Ondan şüphesi olanlar geçen sezon oynadığı kritik maçları izleyebilir. Harika bir tekniği var ve sahada her zaman doğru kararı veriyor.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Süratine hayranım. Sprinter hızını top kontrolüyle birleştirebiliyor. 100 milyon Euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda sınır bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu olurdu.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Başarılı bir kariyeri olacak. Yalnızca tek bir zayıf yanı var, kaleye sırtı dönük oyununu geliştirmesi gerekiyor. Bunu da yaparsa dünyanın en iyileri arasına girecektir."

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"SOLAKLARA KARŞI AYRI BİR SEMPATİM VAR"

"Charles De Ketelaere'nin transferi uzun süredir planlanıyordu. Ondan büyük beklentilerin olması son derece normal. Dahası klas bir oyuncu ve harika bir sol ayağı var.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Daha önce de bahsettiğim gibi solaklara karşı ayrı bir sempatim var. Ayrıca her teknik direktörün isteyeceği tarzda birden fazla mevkide görev yapabilen esnek bir oyuncu.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

Leao kadar hızlı değil ancak ikisi birlikte çok uyumlu oluyorlar. Biraz sabır gösterilmesi ve kendisini özel hissedeceği bir ortamın sağlanması gerekiyor."

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

HARRY KANE Mİ OLIVIER GIROUD MU?

Gerçekten ikisinden birini seçemem ama harika bir ikili olacaklarını söyleyebilirim.

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"EURO 2008'DE 'TÜRKLER OTOBÜSE BİNMEDEN MAÇ BİTTİ SANMAYIN' SÖZÜNÜ ÇOK SEVMİŞTİM"

"Her zaman güven ilişkisi üzerine takımlar inşa ettim. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur. Hiçbir zaman vazgeçmem. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden maç bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu."

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"BİR NUMARALI TEHLİKE HARRY KANE"

"Lloris, Son, Kulusevksi, Moura ve Perisic'e büyük saygı duymakla beraber Harry Kane'e kesinlikle farklı bir önlem alınmadı. Milan çok dikkatli olmalı. Bir numaralı tehlike o."

Fatih Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur"

"İTALYA'YA AŞIĞIM"

"İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi'nde final oynar, belki Milan… İtalyan dostlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi bombası patlıyor! Takasla transfer...
Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: "Babama anlatmanın utancı..."
Ferdi'ye Alman kancası! Dev transfer planı ortaya çıktı
F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Gün Ortası
Bilic'in görevine son verildi!
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI 17:06
Keçiörengücü deplasmanda 3 puanı kaptı! Keçiörengücü deplasmanda 3 puanı kaptı! 16:42
Manisa FK'dan müthiş geri dönüş! Manisa FK'dan müthiş geri dönüş! 16:38
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 16:28
Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması! Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması! 16:23
Play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt Play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt 16:04
Daha Eski
G.Saray'dan depremzedeler için açık artırma! G.Saray'dan depremzedeler için açık artırma! 15:42
F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü 15:41
Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde 10:54
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:03
Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! 11:03
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:07