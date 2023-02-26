Haberler Futbol Erzurumspor FK'dan açıklama: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız

Erzurumspor FK'dan açıklama: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız

Erzurumspor Futbol Kulübünden açıklama geldi: "Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 01:03 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 01:19
Erzurumspor FK'dan açıklama: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız

Erzurumspor Futbol Kulübü, bu hafta oynanan maçlarda tribünlerde meydana gelen protestolar ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ön sözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor'un camiası ve taraftarı, devletimizin ve aziz milletimizin daima yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asrın felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken, kaybettiğimiz insanların yasını tutarken, acılarımız tazeyken, yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken, devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken, bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız."

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