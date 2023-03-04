İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Kahramanmaraş'ta meydanda gelen asrın felaketi depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak adına Galatasaray ile İstanbulspor tüm gelirlerini bağışlamak üzere hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

İstanbulspor:

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliviera, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma GS TV'den ve Galatasaray'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.