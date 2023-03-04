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İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Kahramanmaraş'ta meydanda gelen asrın felaketi depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak adına Galatasaray ile İstanbulspor tüm gelirlerini bağışlamak üzere hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Hazırlık maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:04
İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Kahramanmaraş'ta meydanda gelen asrın felaketi depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak adına Galatasaray ile İstanbulspor tüm gelirlerini bağışlamak üzere hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

İstanbulspor:

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliviera, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma GS TV'den ve Galatasaray'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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