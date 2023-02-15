Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ilk olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.
Cimbom, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından çok konuşulan bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Aslan, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yönetim, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo takviyelerinin ardından gözünü sol bek transferine çevrildi.
Adı Uğur Çiftçi ve Güray Vural ile anılan Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi gündemine almıştı.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
GÜNAY GÜVENÇ'TEN VAZGEÇİLDİ
Günay Güvenç'le de transfer görüşmeleri yapan Galatasaray, Muslera'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.
Sam Adekugbe'nin satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon euro olacak.
TFF kuralına göre ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcular 8+3'ü etkilemeyecek ve 9. yabancı olarak sahada yer alabilecekler.