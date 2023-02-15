Haberler Galatasaray Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un Kanadalı sol beki Sam Adekugbe transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:52
Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ilk olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Cimbom, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından çok konuşulan bir transfere imza attı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Aslan, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yönetim, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo takviyelerinin ardından gözünü sol bek transferine çevrildi.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Adı Uğur Çiftçi ve Güray Vural ile anılan Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi gündemine almıştı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

GÜNAY GÜVENÇ'TEN VAZGEÇİLDİ

Günay Güvenç'le de transfer görüşmeleri yapan Galatasaray, Muslera'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sam Adekugbe'nin satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon euro olacak.

Galatasaray Sam Adekugbe transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

TFF kuralına göre ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcular 8+3'ü etkilemeyecek ve 9. yabancı olarak sahada yer alabilecekler.

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