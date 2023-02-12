Okan Buruk: İki devlet bir millet

Okan Buruk, depremin Azerbaycan halkına teşekkür etti. Başarılı çalıştırıcı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, depremin Azerbaycan halkına teşekkür etti. Başarılı çalıştırıcı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.