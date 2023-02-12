Haberler Galatasaray Okan Buruk: İki devlet bir millet

Okan Buruk: İki devlet bir millet

Okan Buruk, depremin Azerbaycan halkına teşekkür etti. Başarılı çalıştırıcı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Okan Buruk: İki devlet bir millet
Okan Buruk, depremin Azerbaycan halkına teşekkür etti. Başarılı çalıştırıcı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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