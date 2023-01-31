Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan, şu ana kadar yalnızca Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan, şu ana kadar yalnızca Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.
Cimbom, transferin son günlerine gelinirken flaş bir hamle daha yapmıştı.
Asporcom.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Luka Jovic için devreye girmişti.
Sarı kırmızılıların, Sırp yıldızı kadrosuna katmak istediği duyurulmuştu.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
25 yaşındaki golcünün transferinde Cimbom'a kötü haber geldi.
Violanews'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Jovic transferi zora girdi.
Sarı kırmızılı kulübün, Jovic için Fiorentina'dan bilgi istediği ancak İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun yerine transfer yapmadığı için bu defterin kapandığı kaydedildi.
Haberde, böyle bir transferin birkaç saat içinde gerçekleşmesinin neredeyse imkansız olduğuna değinildi.
Böylelikle Jovic ile ilgili transferin sezon sonuna kaldığı vurgulandı.
Avrupa'da transfer tahtası ise 31 Ocak'ta sona erecek.
İŞTE LUKA JOVIC'İN İSTATİSTİKLERİ!
1.82 boyundaki forvet bu sezon İtalya'da 27 maça çıktı.
Jovic 27 karşılaşmada 7 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Jovic ülke milli takımında ise 30 müsabakada görev aldı.
Luka Jovic bu müsabakalarda 10 gol attı.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Luka Jovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.