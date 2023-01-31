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Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların golcü listesinde bulunan Luka Jovic'e dair, Sırp oyuncunun kulübü Fiorentina'dan transfer kararı çıktı. Geçmişinde Real Madrid'de de oynayan Luka Jovic'in, Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusuydu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:16
Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Aslan, şu ana kadar yalnızca Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Cimbom, transferin son günlerine gelinirken flaş bir hamle daha yapmıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Asporcom.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Luka Jovic için devreye girmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Sarı kırmızılıların, Sırp yıldızı kadrosuna katmak istediği duyurulmuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

25 yaşındaki golcünün transferinde Cimbom'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Violanews'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Jovic transferi zora girdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Sarı kırmızılı kulübün, Jovic için Fiorentina'dan bilgi istediği ancak İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun yerine transfer yapmadığı için bu defterin kapandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Haberde, böyle bir transferin birkaç saat içinde gerçekleşmesinin neredeyse imkansız olduğuna değinildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Böylelikle Jovic ile ilgili transferin sezon sonuna kaldığı vurgulandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Avrupa'da transfer tahtası ise 31 Ocak'ta sona erecek.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

İŞTE LUKA JOVIC'İN İSTATİSTİKLERİ!

1.82 boyundaki forvet bu sezon İtalya'da 27 maça çıktı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Jovic 27 karşılaşmada 7 gol attı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Ayrıca 2 asist yaptı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Jovic ülke milli takımında ise 30 müsabakada görev aldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Luka Jovic için karar çıktı! Fiorentina...

Luka Jovic bu müsabakalarda 10 gol attı.

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