Haberler Galatasaray Galatasaray birçok alanda zirvede!

Galatasaray birçok alanda zirvede!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ligde 8 galibiyetle en uzun galibiyet serisini yaparken, aynı zamanda 13 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:07
Galatasaray birçok alanda zirvede!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, birçok alanda da zirvede yer aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, üst üste 8 galibiyet alırken, aynı zaman da en az gol yiyen takım konumunda da bulunuyor.

SON 11 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

SADECE 5 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Sezona Antalyaspor deplasmanında başlayan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında 5 maçta puan kaybetti. Giresunspor ve Kayserispor'a yenilen Cimbom, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Aslan, en son Hatayspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

FARKLI SKORLARLA KAZANDI

Süper Lig'in ilk haftalarında rakip fileleri havalandırmada zorlanan Galatasaray, daha sonra bu sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 18 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım oldu. Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek son yılların en farklı galibiyetine imza attı. Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0'lık skorlarla geçti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 13 gol gördü. Sezon başında defans hattında değişikliğe giden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyisi olarak da dikkat çekiyor. Aslan, ligin ilk yarısında oynadığı 18 müsabakanın 8'inde de kalesini gole kapattı.

EN GOLCÜ BAFETİMBİ GOMİS

Galatasaray'da atılan 36 golün 8'ini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Mauro Icardi 5, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata 3'er, Sergio Oliveira 2, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 3 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray ligin ilk yarısında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Aslan, rakibini 3-0'lık skorla yendi.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK OYNADI

Galatasaray ligin ilk yarısında deplasmanda daha çok oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmanın 10'un da rakiplerine konuk oldu. Aslan, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 berberlik, 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 23 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, 10 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.

İKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da iki futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey kırmızı kart gören futbolculardı. İki futbolcu Alanyaspor maçında kırmızı kartla sahadan gönderilirken, Abdülkerim ayrıca Gaziantep FK mücadelesinde de kırmızı kart gördü.

DİĞER
Doktorlar'ın Zenan’ı öyle bir değişti ki... 43 yaşındaki Melike Güner'in son hali şoke etti!
Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"
G.Saray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti
Kartal Başkent semalarında! İşte Güneş'in 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Seferovic...
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
Bedelli askerlik tarih değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
Bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? 11:18
Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:15
Leeds United - Cardiff maçı saat kaçta? Leeds United - Cardiff maçı saat kaçta? 11:08
Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı! Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı! 11:07
Galatasaray birçok alanda zirvede! Galatasaray birçok alanda zirvede! 11:05
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... 10:54
Daha Eski
Fransız kaleciden Türkiye ve G.Saray'a övgüler! "Çılgın..." Fransız kaleciden Türkiye ve G.Saray'a övgüler! "Çılgın..." 10:51
Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması! Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması! 10:41
Nikola Jokic'ten 13. triple-double Nikola Jokic'ten 13. triple-double 10:30
F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Çaykur Rizespor F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Çaykur Rizespor 10:27
Fenerbahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor Fenerbahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor 10:25
Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! 01:12