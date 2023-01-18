TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Taraftarımız şunu iyi bilsin ki beklenen performansın üzerine çıkan da isteneni veremeyen oyuncular da bizim transferimiz.

Yani, hatasıyla başarısıyla hepsinin sorumluluğunu alıyoruz. Takımımızın daha başarılı sonuçlar alması için bu dönemde de ince eleyip sık dokuyoruz ve kulübümüzün menfaatlerini gözetiyoruz" dedi.