Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündemine almıştı. Akdeniz ekibinin asbaşkanı Emrah Çelik, ABD'li golcünün transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:54
TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çelik, Süper Lig ve yurt dışından birçok takımın gündeminde olan ABD'li forvet Haji Wright ile ilgili önemli detaylar verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Antalyaspor'un kış dönemi transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olma özelliğini bu sezon da sürdüreceğini söyleyen Çelik, "Kış transfer dönemlerinde kulüp olarak aldığımız ve sattığımız oyuncularla adımızdan daha çok söz ettirdiğimiz bir gerçek.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Taraftarımız şunu iyi bilsin ki beklenen performansın üzerine çıkan da isteneni veremeyen oyuncular da bizim transferimiz.
Yani, hatasıyla başarısıyla hepsinin sorumluluğunu alıyoruz. Takımımızın daha başarılı sonuçlar alması için bu dönemde de ince eleyip sık dokuyoruz ve kulübümüzün menfaatlerini gözetiyoruz" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"FERNANDO MARTINS'İN 1,5 MİLYON EURO ÇIKIŞ MADDESİ VAR"

Haji Wright, Bünyamin Balcı ve Fernando gibi ara transferde adı sık geçen oyuncularla ilgili görüşlerini açıklayan Emrah Çelik, "Bünyamin ile ilgili yurt içinden resmi teklif almadık.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sonuçta adını A Milli Takımımıza kadar yazdırmış bir isim. Elbette talipleri olacaktır.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yurt dışından durumunu soran takımlar var.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Değerini bulursa, kendisi de isterse transferi gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fernando Martins için de her dönem talip var. Bence ligin en iyi 1-2 orta saha oyuncusundan biri. Şu anda talibi yok. Varsa bizimle masaya oturmalı.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda 1,5 milyon Euro çıkış maddesi var. Peşin veren alır.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kendisinin de ikna olması lazım" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"WRIGHT'A 3 ÜLKEDEN 7 TAKIMIN İLGİSİ VAR"

Adı transferde en çok geçen isim olan Haji Wright için de konuşan Çelik, şunları söyledi:

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Geçen hafta içinde başkanımız Aziz Çetin ve asbaşkanımız Aytaç Altay ile birlikte İstanbul'da bazı görüşmeler gerçekleştirdik.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ile görüştük ama bir aşama kaydedemedik.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile de bir temas oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Biz düşüncemizi, onlar da şartlarını söylediler.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu hafta içinde her iki kulüp de kupa maçına odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz net bir şey söyleyebiliriz.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yurt dışından da 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi var. Şunun da bilinmesi lazım; bizim transfer yapmamız Haji'nin gitmesine bağlı değil.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Güçlü bir yönetimimiz var. Transfer engelimiz yok.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haji gitsin veya gitmesin gereken takviyeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz."

DİĞER
SON DAKİKA: Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı cezaevinde yaşamını yitirdi! Elif Karlı'dan ilk açıklama geldi
Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"
Kartal Başkent semalarında! İşte Güneş'in 11'i
Comolli Galatasaray'dan teklif bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması!
F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Çaykur Rizespor
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
Bedelli askerlik tarih değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
Bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? 11:18
Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:15
Leeds United - Cardiff maçı saat kaçta? Leeds United - Cardiff maçı saat kaçta? 11:08
Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı! Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı! 11:07
Galatasaray birçok alanda zirvede! Galatasaray birçok alanda zirvede! 11:05
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... 10:54
Daha Eski
Fransız kaleciden Türkiye ve G.Saray'a övgüler! "Çılgın..." Fransız kaleciden Türkiye ve G.Saray'a övgüler! "Çılgın..." 10:51
Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması! Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması! 10:41
Nikola Jokic'ten 13. triple-double Nikola Jokic'ten 13. triple-double 10:30
F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Çaykur Rizespor F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Çaykur Rizespor 10:27
Fenerbahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor Fenerbahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor 10:25
Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! 01:12