Haberler Galatasaray Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi

Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaray, resmi maçlarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:46
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenilenen kadrosuyla sezona başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 8, Türkiye Kupası'nda ise son 3 müsabakasından galibiyetle ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, 1988 yılında resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

DİĞER
Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş canlı izle
Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"
G.Saray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti
Fransız kaleciden Türkiye ve G.Saray'a övgüler! "Çılgın..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Seferovic...
Galatasaray birçok alanda zirvede!
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
Bedelli askerlik tarih değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
Bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... 11:48
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi 11:45
Stanojevic'ten çarpıcı açıklamalar! Stanojevic'ten çarpıcı açıklamalar! 11:37
PAOK - Panathinaikos maçı saat kaçta? PAOK - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:36
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Seferovic... G.Saray'da beklenmedik gelişme! Seferovic... 11:34
Luis Suarez ilk maçında hat-trick yaptı Luis Suarez ilk maçında hat-trick yaptı 11:33
Daha Eski
Olympiakos - Aris maçı saat kaçta? Olympiakos - Aris maçı saat kaçta? 11:32
Athletic Bilbao - Espanyol maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Espanyol maçı saat kaçta? 11:26
Gijon - Valencia maçı saat kaçta? Gijon - Valencia maçı saat kaçta? 11:22
Bayern Münih Ibrahimovic'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih Ibrahimovic'in sözleşmesini uzattı 11:21
Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta? 11:18
Balotelli İstanbul devine geliyor! Balotelli İstanbul devine geliyor! 09:04