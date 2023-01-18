Haberler Galatasaray Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte sarı kırmızılıların mücadele öncesi antrenman programına dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:22
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Bu arada Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Türk Hava Yolları'ndan taşeron çalışanlarına kadro müjdesi
Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe mi G.Saray mı?
Ümraniyespor Trabzonspor karşısında golü buldu! İzleyin...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara cevap geldi
Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ocak)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Ocak 2023)
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'ten Dele Alli için flaş yorum! Güneş'ten Dele Alli için flaş yorum! 22:13
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi başladı! G.Saray'da Antalyaspor mesaisi başladı! 21:21
Ümraniyespor Trabzonspor karşısında golü buldu! İzleyin... Ümraniyespor Trabzonspor karşısında golü buldu! İzleyin... 20:55
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 20:41
Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Beşiktaş'ta çifte sakatlık! 20:16
Ankaragücü Beşiktaş | Ümraniyespor Trabzonspor | Dönüşümlü yayın Ankaragücü Beşiktaş | Ümraniyespor Trabzonspor | Dönüşümlü yayın 19:57
Daha Eski
Cenk skoru dengeledi! Golü izleyin Cenk skoru dengeledi! Golü izleyin 19:30
Kırmızı kart VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Kırmızı kart VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 19:21
F. Karagümrük'ten flaş tepki! Pirlo... F. Karagümrük'ten flaş tepki! Pirlo... 18:14
Emre Belözoğlu: Avrupa'ya gitmek adına önemli bir hedef Emre Belözoğlu: Avrupa'ya gitmek adına önemli bir hedef 18:10
A.Gücü öne geçti! Golü izleyin A.Gücü öne geçti! Golü izleyin 18:06
Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI 18:05