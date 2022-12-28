Haberler Galatasaray Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray golcü takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Listesini oluşturan sarı-kırmızılılarda Edin Dzeko ismi ön plana çıkmıştı. Harekete geçen yönetim, yıldız santrfora teklifini iletti. Galatasaray'dan teklif alan Boşnak golcü transferle ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:11
BURAK ŞENTÜRK
Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, net bir golcü takviyesi yapmayı amaçlıyor.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

FcInternews'in haberine göre; Galatasaray, Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko ile yakından ilgileniyor.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Boşnak golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı-kırmızılıların iştahını kabarttı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Hücum hattını Dzeko ile güçlendirmek isteyen Cimbom, yıldız golcüye teklifini iletti.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Yönetimin, deneyimli oyuncuya 4 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı kaydedildi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

DZEKO MILANO'DA KALMAK İSTİYOR!
Galatasaray'ın yaptığı teklif Edin Dzeko'nun fikrini değiştirmeye yetmedi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Galatasaray'ın yanı sıra Arabistan'dan da teklifler alan Dzeko'nun Milano'da kalmak istediği öğrenildi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Inter'in yeni sözleşme için Dzeko ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın sunduğundan daha düşük bir meblağ teklif edeceği bildirildi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Yapılacak görüşmelerin ardından Dzeko'nun geleceği netlik kazanacak.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Yıldız golcü, bu sezon Inter formasıyla 21 karşılaşmada görev aldı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Bu müsabakalarda 9 gol kaydetti.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

4 de asist yaptı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Boşnak futbolcu, ülkesinin milli takımında 126 maçta sahaya çıktı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Bu karşılaşmalarda 64 gol attı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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