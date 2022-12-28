Edin Dzeko'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.
Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, net bir golcü takviyesi yapmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.
FcInternews'in haberine göre; Galatasaray, Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko ile yakından ilgileniyor.
Boşnak golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı-kırmızılıların iştahını kabarttı.
Hücum hattını Dzeko ile güçlendirmek isteyen Cimbom, yıldız golcüye teklifini iletti.
Yönetimin, deneyimli oyuncuya 4 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı kaydedildi.
DZEKO MILANO'DA KALMAK İSTİYOR!
Galatasaray'ın yaptığı teklif Edin Dzeko'nun fikrini değiştirmeye yetmedi.
Galatasaray'ın yanı sıra Arabistan'dan da teklifler alan Dzeko'nun Milano'da kalmak istediği öğrenildi.
Inter'in yeni sözleşme için Dzeko ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı belirtildi.
İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın sunduğundan daha düşük bir meblağ teklif edeceği bildirildi.
Yapılacak görüşmelerin ardından Dzeko'nun geleceği netlik kazanacak.
Yıldız golcü, bu sezon Inter formasıyla 21 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 9 gol kaydetti.
4 de asist yaptı.
Boşnak futbolcu, ülkesinin milli takımında 126 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 64 gol attı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Edin Dzeko kariyerinde önemli kulüplerin formasını giydi.
Almanya'da Wolfsburg ile şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu, Manchester City, Roma ve Inter'de oynadı.