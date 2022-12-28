GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan orta saha atağı! Temaslar başladı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.
Okan Buruk'un 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi.
Ocak ayı transfer çalışmalarını Cimbom için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Hollanda basını da Galatasaray'ın Boomen'e talip olduğunu duyurdu.
Ed.nl'den derlenen haberde, "Galatasaray Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir" diye yazdı.
Eindhovens Dagblad ise, "Galatasaray, Toulouse'dan Branco van den Boomen'i transfer etmek için girişimlere başladı" ifadesini kullandı.
Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.
Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı.
Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.
Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.
Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı.
Branco van den Boomen, 1 gol
78 asist yaptı.
188 cm boyunda ve 75 kilo olan Branco Van den Boomen, Sağ ayağını kullanmaktadır.