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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan orta saha atağı! Temaslar başladı

Dünya Kupası arasından moralli dönen Galatasaray, transfer harekatına başlamış durumda. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Cimbom bu anlamda transferde yönünü Fransa'ya çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Okan Buruk'un 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Ocak ayı transfer çalışmalarını Cimbom için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Hollanda basını da Galatasaray'ın Boomen'e talip olduğunu duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Branco van den Boomen, 1 gol

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

4 asist katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan orta sahaya Hollandalı hamlesi!

Kulüp kariyerinde 53 gol atarken

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