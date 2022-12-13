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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Galatasaray'da transfer anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Ross'un sakatlığı ve Nelsson'a gelen teklifler dolayısıyla transferde rotayı Fransa'ya çevirdi. Galatasaray'ın A Milli Futbol Takımı'nın yıldızıyla yakından ilgilendiği aktarılmakta. Ayrıca sarı kırmızılıların futbolcu için sunacağı teklif de gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, Mathias Ross'un sakatlanması, Victor Nelsson'un birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmesi üzerine yerli bir isimle savunma hattını güçlendirme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip olan Aslan, Samet'in yüksek maliyeti nedeniyle Cenk Özkaçar için de bonservisini elinde tutan Lyon ile temasa geçme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki genç oyuncuyu satın almak için 2.5 milyon euro civarı bir rakam belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

VALENCIA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray için bu transferin önündeki en büyük engel Valencia...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

İspanyol ekibi, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Cenk'i kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Sarı-kırmızılı kulübün bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle genç oyuncunun Valencia'dan ayrılması gerekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

İspanyol ekibinde yeterli şansı bulamayan genç stoperin de ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

La Liga'nın ilk 10 haftasında süre alamayan genç oyuncu, ardından 3 maçta 237 dakika görev yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

İspanyol ekibin, şans bulamayan Cenk'i ocakta bırakma ihtimali yüksek görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Sol stoper olan 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Lyon'un tavrı ve taleplerine göre transfer formülünü netleştirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

SATIN ALMA BEDELİ 5 MİLYON EURO

Valencia, Cenk Özkaçar'ı, 500 bin euro'ya kiralamış, 5 milyon euro da satın alma opsiyonu konulmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Galatasaray, bu sezon Gattuso'nun şans vermediği oyuncu için hem Valencia hem de bonservisini elinde bulunduran Lyon ile devre arasında masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Altınordu ve Altay altyapısında yetişen Özkaçar, 2020 yılında 1.5 milyon euro'ya Lyon'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İşte Türk savunmacı için yapılacak teklif

Futbolcunun transfer durumu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlanmış durumda.

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