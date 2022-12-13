Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Her iki kulüp de devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.
İstanbul devlerinin stoper bölgesine transfer etmek istediği Samet Akaydın için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuya ilişkin konuştu.
Sancak, her iki takımın da, oyuncularına ilgisini doğruladı.
İŞTE O SÖZLER
Adana Demirspor'un başkanı, transfere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe ve Galatasaray da Samet'le ilgileniyor.
Görüşmelerimiz sürüyor.
Henüz kafamızdaki rakamı hiçbir kulüp vermedi.
Veren olursa bu transfer gerçekleşir."
28 yaşındaki Akaydın bu sezon ligde 13 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı.
1.90 boyundaki oyuncu sağ ve sol stoper olarak görev alabiliyor.
Samet'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
Oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.