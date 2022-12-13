Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen ve transferin gözde ismi olan Samet Akaydın'a dair, Adanolu kulübünün başkanı Murat Sancak konuştu. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu transferi sonlandırmayı çok istediği bilinirken, Murat Sancak transfere ilişkin net ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:23
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Her iki kulüp de devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

İstanbul devlerinin stoper bölgesine transfer etmek istediği Samet Akaydın için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuya ilişkin konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Sancak, her iki takımın da, oyuncularına ilgisini doğruladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

İŞTE O SÖZLER
Adana Demirspor'un başkanı, transfere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

"Fenerbahçe ve Galatasaray da Samet'le ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Görüşmelerimiz sürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Henüz kafamızdaki rakamı hiçbir kulüp vermedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Veren olursa bu transfer gerçekleşir."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

28 yaşındaki Akaydın bu sezon ligde 13 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Samet Akaydın için Murat Sancak konuştu! "İstediğimiz parayı veren..."

Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı.

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