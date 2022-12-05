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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Dünya Kupası arasına verilen ardından transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem forvet hattı. Icardi'nin sakatlığıyla birlikte yerli golcü arayışında olan sarı kırmızılılar gurbetçi golcü için fırsat kolluyor. Yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a rakip çıktı. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 17:04
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Brighton forması giyen Deniz Undav'ı yakından takip eden Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

ruhr24'ün haberine göre, Schalke 04'ün radarına giren 26 yaşındaki forvet için Galatasaray Alman kulübüyle rekabet halinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Sarı-kırmızılılar, Almanya doğumlu oyuncu için kiralama teklifi yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Brighton formasıyla forma şansı bulamayan golcü oyuncu İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Daha önce Herta Berlin'in de ilgisini gösterdiği 26 yaşındaki golcü oyuncu için kulübü gelen teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Belçika'da Union Saint Gilloise formasıyla yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, bu sezon Brighton'da 10 maçta 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Belçika'da 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın Premier Lig'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

İngiliz ekibi Brighton Deniz Undav'a 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Deniz Undav transferinde Schalke 04 devreye girdi!

Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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