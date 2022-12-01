Galatasaray 4 eksikle çalıştı

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kanatlardan ortalarla gol çalışmaları yaptı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Mathias Ross antrenmanda yer almadı.
Galatasaray hazırlıklarına Cuma günü devam edecek.
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