Galatasaraylı Sacha Boey'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

Galatasaraylı Sacha Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler:



"Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı."

"Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum."

"Bana göre Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Zaten aldığımız skordan da bu belli oluyordu. Şu an da iyi bir şekilde çalışıyoruz. Aynı maçları yeniden tekrarlamak istiyoruz."

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımda bile değildim ama şu an iyi durumdayım. Amacım şampiyonluk yaşamak."



F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

"Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi."