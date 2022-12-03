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Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu

Galatasaray 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık karşılaşmasında sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı. Maçı 1-0'lık skorla Rayo Vallecano kazandı. Mücadele sonrası Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:29
Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Andoni Iraola açıkmalarda bulundu.

"TATMİN EDİCİ BİR KARŞILAŞMA OLDU"

Nef Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andoni Iraola, kendileri için tatmin edici bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Maçın ilk 10-15 dakikasına çok iyi başlayamadık ama sonra kendi ritmimizi bulduk, top kazanmaya, sahayı kapatmaya başladık. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon bulabildik. Bu maç bizim için Fenerbahçe ile oynadığımız mücadeleden farklı olarak tatmin edici bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yaptıkları hatırlatılarak Türk futbolunu nasıl gördüğü sorulan Iraola, "Bizim için LaLiga'da alışık olduğumuz ritimde oynadıklarını söyleyebiliriz. LaLiga'dan alışık olduğumuz bir oyun. İspanya'daki futbol seviyesi gibi yüksek seviyeye alışık olduklarını düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın tabii çok fazla rotasyonu vardı, alışık ekiple sahada değillerdi ama nasıl iyi bir takım oldukları belli." ifadelerini kullandı.

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