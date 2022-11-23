Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı kırmızılıların, bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapması bekleniyor.
Yönetimin, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu transfer edeceği ifade edildi.
Galatasaray'ın transfer listesinin başında Omar Campos'un yer aldığı öğrenildi.
Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun, yeniden gündeme geldiği belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.
20 yaşındaki futbolcu, Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor.
Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Omar Campos'un piyasa değeri 5 milyon euro.
Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, bu sezon A Takım'a yükseldi.
17 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan Campos'la yabancı kontenjanında boşluk oluşması halinde görüşülecek.
Aslan, bonservisiyle almayı planlıyor.