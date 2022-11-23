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Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılıların, bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapması bekleniyor. Galatasaray'ın transfer listesinin başında Omar Campos'un yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:49
Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Sarı kırmızılıların, bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Yönetimin, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu transfer edeceği ifade edildi.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'ın transfer listesinin başında Omar Campos'un yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun, yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

20 yaşındaki futbolcu, Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Omar Campos'un piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, bu sezon A Takım'a yükseldi.

Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi!

17 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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