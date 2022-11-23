Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Uzun süren Real Madrid kariyeri sonrası sürpriz bir şekilde Yunan ekibi Olympiakos'a katılan Marcelo'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Uzun süren Real Madrid kariyeri sonrası sürpriz bir şekilde Yunan ekibi Olympiakos'a katılan Marcelo'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği üzere yaz transfer sezonunda Marcelo, kontratının bitmesinin ardından Olympiakos'a imza atmıştı.
Brezilyalı yıldız, burada istediğini bulamadı.
Marcelo, Olympiakos'a binlerce taraftarın önünde imza atmıştı.
Buna karşın yıldız futbolcu, istediği forma şansını bulamadı.
Yaz transfer sezonunda Marcelo, Türk kulüplerinden yüksek meblağ talep etmişti.
Hem FFP, hemde kulüplerin bu yaşta bir futbolcuya yüksek paralar vermek istemediğinden dolayı transfer gerçekleşmemişti.
BU KEZ GELİYOR MU?
Öte yandan Marcelo'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
Yunan basını, Marcelo'nun Olympiakos'tan ayrılacağını duyurdu.
Öte yandan yıldız ismin, Olympiakos ile masaya oturduğu kaydedildi.
Brezilyalı yıldızın, Olympiakos'tan bonservisini alması bekleniyor.
Sözleşmesini feshetmesinin ardından Marcelo'nun yeni durağı, Türkiye olabilir.
F.BAHÇE VE G.SARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray, dünyaca ünlü yıldıza imza attırabilir.
Marcelo'nun Türkiye ile ilişkilerinin iyi olması bir kenara, uygun bir miktara imza atma olasılığı yüksek görünüyor.
Marcelo bu sezon Olympiakos ile 5 maça çıkmıştı.