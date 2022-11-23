Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Süper Lig'n iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer akıbetini yakından takip ettiği Brezilyalı yıldız Marcelo'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Yunan basınından aktarılan bilgilere göre Marcelo, Fenerbahçe veya Galatasaray'a bedelsiz gelebilir. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:40
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Uzun süren Real Madrid kariyeri sonrası sürpriz bir şekilde Yunan ekibi Olympiakos'a katılan Marcelo'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Bilindiği üzere yaz transfer sezonunda Marcelo, kontratının bitmesinin ardından Olympiakos'a imza atmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Brezilyalı yıldız, burada istediğini bulamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Marcelo, Olympiakos'a binlerce taraftarın önünde imza atmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Buna karşın yıldız futbolcu, istediği forma şansını bulamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Yaz transfer sezonunda Marcelo, Türk kulüplerinden yüksek meblağ talep etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Hem FFP, hemde kulüplerin bu yaşta bir futbolcuya yüksek paralar vermek istemediğinden dolayı transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

BU KEZ GELİYOR MU?
Öte yandan Marcelo'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Yunan basını, Marcelo'nun Olympiakos'tan ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Öte yandan yıldız ismin, Olympiakos ile masaya oturduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Brezilyalı yıldızın, Olympiakos'tan bonservisini alması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Sözleşmesini feshetmesinin ardından Marcelo'nun yeni durağı, Türkiye olabilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

F.BAHÇE VE G.SARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray, dünyaca ünlü yıldıza imza attırabilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Marcelo'nun Türkiye ile ilişkilerinin iyi olması bir kenara, uygun bir miktara imza atma olasılığı yüksek görünüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Marcelo transferi müjdesi! Olympiakos...

Marcelo bu sezon Olympiakos ile 5 maça çıkmıştı.

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