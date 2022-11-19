Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Portekiz'deki bağlantılarına oyuncu izleten usta hocaya Arthur Chaves ismi önerildi 'Gelişime çok açık" notu düşülen 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için devre arasında teklif yapılabilir. (FB HABER)
Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gözükürken, kulüp kariyerinde 40 maça çıktı. 2 gol kaydeden Chaves, 1 kez de kırmızı kart gördü.
HOFFENHEIM DA İSTİYOR
Kısa sürede yıldızını parlatmaya başlayan Arthur Chaves ile ilgilenen takımlardan birinin de Alman ekibi Hoffenheim olduğu kaydedildi. Hoffenheim'ın da oyuncu için girişimler yapmaya başladığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte Fenerbahçe, Chaves için yarışa girebilir.