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Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Portekiz'deki bağlantılarına oyuncu izleten usta hocaya Arthur Chaves ismi önerildi 'Gelişime çok açık" notu düşülen 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için devre arasında teklif yapılabilir. (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Ülkesi Portekiz'de gelişim vadeden isimleri sürekli taki ettiren ve bağlantılarından haberler alan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni bulduğu yeteneğin Arthur Chaves olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Portekiz 2. Lig ekiplerinden Academico Viseu forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için Jesus'a rapor geldiği ve gelişime açık notu düşüldüğü bildirildi.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

1.88 boyundaki futbolcunun bir süre daha takip edilmesini isteyen Jesus'un devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime rapor verebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan Arthur Chaves'in sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Jesus, göz önünde olmayan bir ligde forma giydiği için henüz devlerin dikkatini çekmeyen oyuncuyu alıp yıldızını patlatmak istiyor.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

40 MAÇA ÇIKTI

Futbola Brezilya takımı Avai FC'de başlayan Arthur Chaves, şu anki takımı Academico Viseu'ya bu sezon başında 2.4 milyon euro'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gözükürken, kulüp kariyerinde 40 maça çıktı. 2 gol kaydeden Chaves, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

HOFFENHEIM DA İSTİYOR

Kısa sürede yıldızını parlatmaya başlayan Arthur Chaves ile ilgilenen takımlardan birinin de Alman ekibi Hoffenheim olduğu kaydedildi. Hoffenheim'ın da oyuncu için girişimler yapmaya başladığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte Fenerbahçe, Chaves için yarışa girebilir.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

ARTHUR CHAVES KİMDİR?

Arthur Chaves, 29 Ocak 2001'de Brezilya'nın Florianopolis kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Futbola Avai altyapısında başlayan Chaves, 2022 yılının başında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

2022 yaz transfer döneminde Avai'den Portekiz takımı Academico Viseu'ya 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları Arthur Chaves ismini verdi

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

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