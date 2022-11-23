Haberler Fenerbahçe Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Bir dönem Fenerbahçe'de kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yapan Fevzi Ljajic, önemli açıklamalarda bulundu. Fevzi Ljajic, Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında önemli tespitlerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 14:16
Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra bir ara futbolu bırakacağı iddia edilen Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenör Fevzi Ljajic, hem yeğeni Adem Ljajic hem de Sarı-Lacivertli takımda çokça tartışılan kaptan Altay Bayındır hakkında Takvim'e konuştu.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

"ALTAY'IN YANLIŞ YAPMASINI BEKLİYORLAR"
Daha önce Fenerbahçe kalesini koruyan Fevzi Ljajic, "Geçen seneki Altay ile bu seneki Altay arasında ciddi farklar var.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Bu sene çocuğa bir şeyler oldu. 2-3 hafta önce biraz dinlendirilmesi gerektiği fikrini taşıyordum.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Fenerbahçe tribününden bir yuhalanma, homurdanma olduğunda o süreci çok iyi yönetmek gerek.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Seyircinin antipatisi olursa orada devam etme şansın kalmaz. Birileri sanki Altay'ın yanlış yapmasını bekliyor gibi. Altay'ın da tepkilerden ötürü tedirginliği, hata yapma endişesi var.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Topu almaya çıksam mı, çıkmasam mı diye de tereddütte kalıyor. Kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yaptığım için çok net bunları görebiliyorum.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Karar verme konusundaki tedirginliğini, o stresi atlatmalı.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Örneğin; bir derbide müthiş oynarsa işler değişebilir. Rüştü Reçber'in yaptığı gibi bir derbi performansıyla tartışmaları geride bırakabilir.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Bir abisi ve bir Fenerbahçeli olarak da iyi olmasını diliyorum" dedi.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

"ADEM LJAJIC, KARAGÜMRÜK'E CİDDİ KATKI VERİR"
Karagümrük'te 100 bin euro karşılığında sezonun ikinci yarısında oynayacak yeğeni Adem Ljajic hakkında da konuşan Fevzi Ljajic, "Sezon bitince memlekete gittim. Novipazar'da Adem ile sohbet ettik. Çok yetenekli bir oyuncu.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Ciddi şanssızlıklar da yaşadı. İspanya kötü oyuncuyu kaldırabilir.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Ama bazı ligler vardır ki kötü oyuncuyu kaldırmaz. İtalya'da büyük takımlarda oynadı.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz kişisel zaafları, özel hayatında yaptığı yanlışlar, burnunun dikine gitmesi, onu bu pozisyona getirdi.

Adem Ljajic ve Altay Bayındır hakkında o isim konuştu! "Antipati olursa devam etmez"

1.5 sene top oynamaması büyük dezavantajdı. Adem, kafası yerinde olursa yani; futbola kendisini verirse Karagümrük'e ciddi katkı verecektir. Tek başına bir güç olacağını düşünüyorum. 28 yaşında ve önünde uzun zaman var. Çok başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.

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