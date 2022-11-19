GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

7 Mart 2021 tarihinde oynanan Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çıkan Faslı oyuncu, "Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi. Üstelik her gün Florya'da idman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden iyi. Bu normal mi? Bu normal değil" demişti.