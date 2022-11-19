Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Stadyumun zeminini eleştirdiği için Galatasaray'dan gönderilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı dava sonuçlandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 08:50
GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

2020-2021 sezonunda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda konuyu mahkemeye taşımıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray ve Younes Belhanda arasındaki dava sonuçlandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

7 Mart 2021 tarihinde oynanan Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çıkan Faslı oyuncu, "Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi. Üstelik her gün Florya'da idman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden iyi. Bu normal mi? Bu normal değil" demişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Bu duruma çok sinirlenen dönemin başkanı Mustafa Cengiz ise Belhanda ile yolların ayrılması kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Bu da kamuoyuna, "Belhanda'nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" sözleriyle yansıtılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Bunun üzerine Belhanda önce FIFA'ya gitti, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Manevi talep kabul edilmezken sözleşmeye göre yaptırımlar ile verilen cezaların ödenmesine karar verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, karar için CAS'a temyize gitti. Belhanda da buna karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

15 Kasım'da Lozan'da görülen davada Galatasaray'ı avukat olarak Petek Arslan ile Süleyman Anıl Özgüç, Adana Demirspor'u da Umur Varat ile Aygin Kuruloğlu temsil etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

Belhanda'yı da yabancı avukatlar savundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

İlk duruşmada, duruşma başkanının önerisi üzerine taraflar el sıkıştı ve iki taraf da davalarını geri çekmeyi kabul etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Belhanda'nın açtığı dava sonuçlandı!

İstanbul'a 2 bin 290 kilometre uzakta, futbolcunun vekiliyle el sıkışan Galatasaray, yapılan protokole göre ödeme yapmayı kabul etti ve sorun halledildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Boey zam istiyor! Dubois'i örnek gösterdi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri'nin Arnavutluk ve Slovenya maçlarının kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin Arnavutluk ve Slovenya maçlarının kadrosu açıklandı 11:20
Manisa FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Manisa FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:14
Formula 1'de sprint yarışı sayısı 6'ya çıkıyor! Formula 1'de sprint yarışı sayısı 6'ya çıkıyor! 11:06
Can Öncü Avustralya'da üçüncü oldu Can Öncü Avustralya'da üçüncü oldu 10:51
Celtics durdurulamıyor! Son kurbanı Pelicans oldu Celtics durdurulamıyor! Son kurbanı Pelicans oldu 10:30
Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu! Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu! 10:17
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da podyuma çıktı! Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da podyuma çıktı! 10:03
O isme 'kulüp bul' denildi! Ayrılık kapıda O isme 'kulüp bul' denildi! Ayrılık kapıda 10:01
UEFA'dan Jesus'a flaş yaptırım! Men cezası... UEFA'dan Jesus'a flaş yaptırım! Men cezası... 09:48
Luka Doncic tarihe geçti! Luka Doncic tarihe geçti! 09:35
A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! 09:32
Sergio Perez'den Max Verstappen sözleri! Sergio Perez'den Max Verstappen sözleri! 09:25