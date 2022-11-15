Haberler Galatasaray Orkestra şefi

Orkestra şefi

Sezon başında baştan aşağıya yeni takım kurulmasına karşın oyuncuların kenetlenmesini sağladı. 8’i deplasman 13 maçta 27 puan topladı. Fatih Terim’in son 4 sezonunu geride bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
SAVAŞ ÇORLU
Orkestra şefi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezonki başarısızlığı unutturmak isteyen Dursun Özbek yönetimi yaz transfer döneminde kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı hoca, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı başlangıcı yapan isim oldu.

SON 17 YILIN EN İYİ PERFORMANSI

Okan Buruk'un Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Fatih Terim, önceki 4 sezonda sarı-kırmızılı takımla lige başlayan isimdi. Terim ilk 13 maçlar göz önüne alındığında; 2021- 2022 sezonunda 21, 2020- 2021 sezonunda 26, 2019- 2020 sezonunda 20 puan, 2018-2019 sezonunda ise 24 puan toplayabildi. Okan Buruk, eski hocasından teslim aldığı takımı ilk sezonunda bir adım ileriye taşımış oldu. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray oynadığı 13 maçın 8'ini deplasmanda çıktı ve dış sahada da son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

DİĞER
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."
Bir süredir kayıptı! Fanları Can Yaman'ın kaldığı otelin odasına kadar buldu
Seferovic'in yerine Fransız golcü!
Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! F.Bahçe scoutları tribünden izleyecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Seferovic'in yerine Fransız golcü!
Galatasaray gurbetçi avında! O isimlere yakın takip
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Altında anlık son durum (15 Kasım Salı)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılamadık! FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılamadık! 01:39
Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" 00:52
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 00:48
Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" 00:41
İskoçya Milli Takımı Diyarbakır’a geldi İskoçya Milli Takımı Diyarbakır’a geldi 00:31
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 23:59
Daha Eski
Seferovic'in yerine Fransız golcü! Seferovic'in yerine Fransız golcü! 23:38
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 23:29
Okan Buruk İmparator'u solladı! Okan Buruk İmparator'u solladı! 23:28
Hayran kaldılar! Kanarya'nın yıldızı için flaş gelişme Hayran kaldılar! Kanarya'nın yıldızı için flaş gelişme 23:27
G.Saray istiyordu! Hazard'dan transfer açıklaması G.Saray istiyordu! Hazard'dan transfer açıklaması 23:26
Maliyeti olay oldu! Yeni takımı... Maliyeti olay oldu! Yeni takımı... 23:26