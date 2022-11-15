Orkestra şefi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezonki başarısızlığı unutturmak isteyen Dursun Özbek yönetimi yaz transfer döneminde kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı hoca, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı başlangıcı yapan isim oldu.

SON 17 YILIN EN İYİ PERFORMANSI

Okan Buruk'un Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Fatih Terim, önceki 4 sezonda sarı-kırmızılı takımla lige başlayan isimdi. Terim ilk 13 maçlar göz önüne alındığında; 2021- 2022 sezonunda 21, 2020- 2021 sezonunda 26, 2019- 2020 sezonunda 20 puan, 2018-2019 sezonunda ise 24 puan toplayabildi. Okan Buruk, eski hocasından teslim aldığı takımı ilk sezonunda bir adım ileriye taşımış oldu. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray oynadığı 13 maçın 8'ini deplasmanda çıktı ve dış sahada da son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.