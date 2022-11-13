Kerem'in dönüşü

Süper Lig'de geçen sezonun Galatasaray adına yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu bu yıl geç açıldı bir açıldı. Sezona vasat bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında 2 gol birden atmıştı. Ardından suskunluğa bürünmüştü. Beşiktaş derbisinde kesik yiyen Kerem dün Başakşehir'e karşı ilk 11'deydi. Başarılı kanat oyuncusu, inanılmaz bir futbol sergiledi. İcardi ile birlikte kusursuz bir uyum sergileyen Kerem oyununu 3 golle süsledi. 14'te Oliveira'nın pasında rakiplerinin arasından sıyrılıp kaleciyi ters ayakta yakaladı ve golünü attı.

SAVUNMANIN ARKASINA SIZDI

Kerem Aktürkoğlu 2. devrede de harika performansını sürdürdü. Genç yıldız 59'da takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti. Hızlı gelişen atakta Mauro İcardi'nin mükemmel topuk pasına bu defa sol ayağıyla vurdu. Rahat bir gol kaydetti. Gecenin kahramanı olan Kerem Aktüroğlu'nun durmaya niyeti yoktu. 85'te hızlı gelişen Galatasaray atağında Mauro İcardi bir kez daha Kerem'i gördü. Genç hücum oyuncusu yine düzgün bir plase ile fileleri havalandırdı. Bu pozisyona yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR hatayı düzeletti. Kerem hat-trick yapmış oldu.



TORREIRA RAKİBİ BUNALTTI

Galatasaray'ın orta sahasındaki atom karıncası Lucas Torreira yine müthiş bir maç çıkardı. Deneyimli futbolcu Başakşehir'in bu alanda oyun kurmasına engel oldu. Maç sonunda alkışı aldı. Dünya Kupası'na mutlu gitti. Karşılaşma sonunda arkadaşlarıyla vedalaştı.

NELSSON YİNE GEÇİT VERMEDİ

Aslan'ın stoperi Victor Nelsson, Başakşehir mücadelesinde Keny ile eşleşti. Danimarkalı savunma oyuncusu yine hatasızbir maç çıkardı. Okan Buruk onu 90 dakika bitiminde tebrik etti. Taraftarlar da alkışladı.

SANKİ SAMİ YEN

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tıklım tıklım doldurdu. Mücadele boyunca takımlarını yüreklendiren taraftarlar, oyuncularını da onurlandırdı. Maçın bitimine doğru kaleci Fernando Muslera'dan başlayarak tüm oyunculara özel tezahüratlar yaptılar.

SONUNDA AVLADI

Konyaspor formasıyla attığı gollerle çıkış yapan Abdülkerim Bardakcı sezon başında Galatasaray'a gelince taraftarlar da aynısını beklemişti. 28 yaşındaki stoper 2 defa kırmızı görerek taraftarı üzmüştü. Birçok defa gol denemesi yapmasına rağmen başarılı da olamamıştı. Dün o da şanssızlığını kırdı, golünü attı.

MERTENS: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Aslan'ın süper yıldızı Dries Mertens maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız "7-0 büyük bir fark ama bence takımların arasındaki fark o kadar fazla değildi. Çok gol attık ama 13 yeni oyuncuya sahibiz. Kendimizi geliştirdikçe daha iyi oynayacağız." dedi.