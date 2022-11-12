"Kupayı çok önemsiyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Ankara Keçiörengücü ile eşleştikleri kura sonrası konuştu. Öztürk "Türkiye Kupası'nın farklı liglerdeki takımlarla bir araya gelip kaynaşma avantajı var. Bu futbolun güzelliğini gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden biz kupayı bu anlamda önemsiyoruz" dedi. Öztürk şunları söyledi: "Başakşehir zor bir maç. 7-8 takım son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verecek. Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross 2 ay yok. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerini sunuyorum"
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Ankara Keçiörengücü ile eşleştikleri kura sonrası konuştu. Öztürk "Türkiye Kupası'nın farklı liglerdeki takımlarla bir araya gelip kaynaşma avantajı var. Bu futbolun güzelliğini gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden biz kupayı bu anlamda önemsiyoruz" dedi. Öztürk şunları söyledi: "Başakşehir zor bir maç. 7-8 takım son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verecek. Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross 2 ay yok. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerini sunuyorum"