Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Maç öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un maç önü sözleri;

"Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak ilk kez rakibiz. İki takımın da amacı maçı kazanmak. İkimiz de kendi başarımızı düşünüyoruz. Başakşehir, benim için önemli. Göksel Başkan'a da teşekkür ederim,. Buraya geldiğimde beni çiçekle karşıladılar. Alanya maçından sonra oyuncularımıza 'Hedefimiz 9 puan' demiştik, 6'sını aldık. Bugün kalan 3 puanı da istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah hak ettiğimiz, yani maçta hak edersek, 3 puanı almak istiyoruz."