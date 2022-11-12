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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:26
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Maç öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un maç önü sözleri;

"Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak ilk kez rakibiz. İki takımın da amacı maçı kazanmak. İkimiz de kendi başarımızı düşünüyoruz. Başakşehir, benim için önemli. Göksel Başkan'a da teşekkür ederim,. Buraya geldiğimde beni çiçekle karşıladılar. Alanya maçından sonra oyuncularımıza 'Hedefimiz 9 puan' demiştik, 6'sını aldık. Bugün kalan 3 puanı da istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah hak ettiğimiz, yani maçta hak edersek, 3 puanı almak istiyoruz."

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