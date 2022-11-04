Menajerinden flaş açıklama geldi! Dünya devine...

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Sögüt'ten Premier Lig ekibi oyuncusu hakkında Arsenal'e tavsiyede bulundu. Süper Lig'de geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile etkileyici bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon istenilen performansa ulaşamasa bile talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz spor gazetesi Tribalfootball.com'a açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Genç oyuncular için transferde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyleyen Söğüt, sözlerine şöyle başladı: "Dürüst olmak gerekirse doğru zamanı ve doğru yerin neresi olduğunu asla bilemezsiniz. Bu pek çok faktöre bağlı. Oyuncuyu seven ve onu geliştirmek isteyen bir teknik direktör olmalı. Biliyorsunuz, Kerem hala genç bir oyuncu ve genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."
"BİR GÜN PREMİER LİG'DE OYNAYACAK."
Oyuncusunun hala gelişmekte olduğunu ifade eden 42 yaşındaki menajer, sözlerine şöyle devam etti: "Doğru zaman geldiğinde Kerem'in Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu an da hem milli takımın hem de Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu. Gerçekten adım adım gelişiyor ve bu onun olgunlaşması için çok önemli."
"ARSENAL'İN KÜLTÜRÜNE UYGUN."
Oyuncusunun Arsenal'e gitmesini istediğini söyleyen Söğüt, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü her zaman gençlerle oynuyor. Arsenal'in genç oyuncuları alıp ilk 11'e monte ettiği eşsiz bir kültürü var. Bu yüzden bir menajer olarak, genç oyuncumun Arsenal'e gitmesini ve orada gelişmesini çok isterim."
MESUT ÖZİL'İN DE MENAJERİ
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Erkut Söğüt, İstanbul Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in de menajerliğini yapıyor. Mesut'un Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmasında büyük rol oynayan Söğüt, daha sonra oyuncusunun İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye transferi için de büyük çaba sarf etmişti.
Genç oyuncu, 2019/2020 sezonunda Erzincan ekibiyle çıktığı 34 maçta 20 gol, 1 asist ile oynamış ve takımın yıldızı haline gelmişti. Webaslan.com'un haberine göre Kerem, bu performansının ardından 8 Süper Lig ekibinden transfer teklifi almış ama Fatih Terim'in kendisine özel ilgisi sebebiyle Galatasaray'ı tercih etmişti.
İLK SEZONUNDA 29 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, 2020/2021 sezonunun başında Kerem'in 24 Erzincanspor'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti.
Kerem ise transfer olur olmaz ana rotasyonda kendine yer bulmaya başladı. Sarı kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 29 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız oyuncu 929 dakika sahada kalırken 6 gol, 3 asist ile oynadı.
KEREM GEÇEN SEZON TAKIMI SIRTLADI
Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig'de 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da iyi olan tek bir şey vardı: Kerem Aktürkoğlu. 2021/2022 sezonunda sarı kırmızılı forma ile 52 resmi maça çıkan Kerem, 4015 dakika sahada kaldı ve 13 gol, 13 asist ile oynadı.
KEREM GEÇEN SENEYİ ARATIYOR
Geçen sezon gösterdiği performansla parlayan Kerem, bu yıl eski günlerini aratıyor.
2022/2023 sezonunda şu ana kadar 12 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 813 dakika sahada kalırken 3 gol, 1 asist ile oynadı.
Bu sezon güçlenen kadroya rağmen Kerem'in ortaya koyduğu performans, sarı kırmızılı ekibin taraflarını hayal kırıklığına uğrattı.
KEREM'İN GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Geçen sezonun ilk yarısında gösterdiği performansın ardından 2 Aralık 2021'de Kerem, Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı ekip ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Kerem, yeni sözleşmesiyle Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Türk Lirası maaş alıyor.
GALATASARAY BU HAFTA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAK
Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Kerem'in formasını giydiği Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Mücadele 5 Kasım Cumartesi (yarın) oynanacak. Maç saat 20.00'da başlayacak.