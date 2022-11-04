Menajerinden flaş açıklama geldi! Dünya devine...

"O HALA GENÇ BİR OYUNCU."

Genç oyuncular için transferde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyleyen Söğüt, sözlerine şöyle başladı: "Dürüst olmak gerekirse doğru zamanı ve doğru yerin neresi olduğunu asla bilemezsiniz. Bu pek çok faktöre bağlı. Oyuncuyu seven ve onu geliştirmek isteyen bir teknik direktör olmalı. Biliyorsunuz, Kerem hala genç bir oyuncu ve genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."