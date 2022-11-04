Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk edecek.
İki ekip de maçı kazanarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Bu maça çok önem veren iki camiada da yöneticiler flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Sabah'ın haberine göre hem Galatasaray hem de Beşiktaş yönetimi oyunculara derbi primi verecek.
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi kesenin ağzını açtı.
Maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek.
Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı aldı.
Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 124-113 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.
Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.
Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.