Haberler Galatasaray Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki ekibin de yöneticileri, oyuncularına galibiyet primi verme kararı aldı. İşte ayrıntılar... (GS BJK derbi haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 11:43
Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk edecek.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

İki ekip de maçı kazanarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Bu maça çok önem veren iki camiada da yöneticiler flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Sabah'ın haberine göre hem Galatasaray hem de Beşiktaş yönetimi oyunculara derbi primi verecek.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi kesenin ağzını açtı.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı aldı.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 124-113 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi!

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si 12 yılda bir değişti pir değişti... Şebnem Ceceli'in son hali trend oldu!
Şiddet uygulayan eşini öldürüp beraat eden Fatma Koç ilk kez konuştu: Çocuklarımla...
İşte UEFA ülke puanında son durum!
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a 21'lik sol kanat! G.Saray istedi kıymete bindi
Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
İZMİR'DE DEPREM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. M'Gladbach - Stuttgart maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Stuttgart maçı saat kaçta? 11:58
Udinese - Lecce maçı saat kaçta? Udinese - Lecce maçı saat kaçta? 11:50
Girona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Girona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 11:43
Kesenin ağzını açtılar! İşte derbi primi Kesenin ağzını açtılar! İşte derbi primi 11:43
Troyes - Auxerre maçı saat kaçta? Troyes - Auxerre maçı saat kaçta? 11:32
Olay görüntü! Batshuayi... Olay görüntü! Batshuayi... 10:37
Daha Eski
Harden'dan kötü haber Harden'dan kötü haber 10:29
TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı 10:15
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 10:13
Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 10:05
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:59
Futsal'da rakipler açıklandı Futsal'da rakipler açıklandı 09:51