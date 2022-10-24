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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Moritz Volz göreve başladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Moritz Volz iş başı yaptı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekibe dahil edilen Volz, gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:45
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Moritz Volz göreve başladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın hazırlıklarına başlanırken, teknik ekibe katılan Moritz Volz iş başı yaptı.

Moritz Volz sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

MORITZ VOLZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Moritz Volz 21 Ocak 1983'te dünyaya geldi. Alman eski profesyonel futbolcu olan Volz son olarak RB Leipzig'de yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

MORİTZ VOLZ HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Volz futbolculuk kariyerinde Schalke , Arsenal , Wimbledon , Fulham , Ipswich Town , FC St. Pauli ve TSV 1860 Münih'te sağ bek olarak oynadı.

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