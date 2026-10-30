Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mason Greenwood'un, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak sarı-lacivertli ekibin başına geçen Dirk Kuyt'tan sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:00
İsmail Kartal döneminde bir kez forvet arkasında şans bulan Greenwood, ilerleyen haftalarda yeniden sağ kanada çekilmişti.
Ancak yıldız futbolcunun 10 numara pozisyonunda daha verimli olabileceğini düşündüğü ve bu fikrini Kuyt'a ilettiği ifade edildi.
Greenwood'un talebine sıcak baktığı belirtilen Hollandalı çalıştırıcının, oyuncusuna yeni rolünde daha fazla hücum özgürlüğü tanıyacağı kaydedildi.
Kuyt'ın özellikle savunma görevlerini azaltarak İngiliz yıldızın enerjisini hücum bölgesinde kullanmasını istediği aktarıldı.
Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında Greenwood'un daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.
Rakip savunmalar arasında boşluk bulma ve son vuruş becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, yeni görevinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.
Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Greenwood, şimdiden takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Dirk Kuyt'ın bu yeni taktik planıyla yıldız futbolcudan çok daha fazla verim almayı hedeflediği belirtiliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise Greenwood'un 10 numara pozisyonunda göstereceği performansı şimdiden merakla bekliyor.
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