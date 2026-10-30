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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mason Greenwood'un, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak sarı-lacivertli ekibin başına geçen Dirk Kuyt'tan sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:00
Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Dirk Kuyt'ın getirilmesinin ardından gözler takımın hücum hattına çevrildi.

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Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Hollandalı teknik adamın, sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Mason Greenwood için özel bir plan hazırladığı öğrenildi.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Kuyt'ın, İngiliz futbolcuyu yeniden 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

İsmail Kartal döneminde bir kez forvet arkasında şans bulan Greenwood, ilerleyen haftalarda yeniden sağ kanada çekilmişti.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Ancak yıldız futbolcunun 10 numara pozisyonunda daha verimli olabileceğini düşündüğü ve bu fikrini Kuyt'a ilettiği ifade edildi.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Greenwood'un talebine sıcak baktığı belirtilen Hollandalı çalıştırıcının, oyuncusuna yeni rolünde daha fazla hücum özgürlüğü tanıyacağı kaydedildi.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Kuyt'ın özellikle savunma görevlerini azaltarak İngiliz yıldızın enerjisini hücum bölgesinde kullanmasını istediği aktarıldı.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında Greenwood'un daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Rakip savunmalar arasında boşluk bulma ve son vuruş becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, yeni görevinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Greenwood, şimdiden takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Sabah'ta yer alan habere göre, Dirk Kuyt'ın bu yeni taktik planıyla yıldız futbolcudan çok daha fazla verim almayı hedeflediği belirtiliyor.

Mason Greenwood'dan flaş talep! Dirk Kuyt'tan öyle bir şey istedi ki...

Sarı-lacivertli taraftarlar ise Greenwood'un 10 numara pozisyonunda göstereceği performansı şimdiden merakla bekliyor.

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