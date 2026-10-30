Sivasspor’da Çavuş devri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş'u getirdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulüp, yeni çalıştırıcısına başarı dileğinde bulunarak anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.