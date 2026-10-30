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Anasayfa TFF 1.Lig Sivasspor’da Çavuş devri

Sivasspor’da Çavuş devri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş'u getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Sivasspor’da Çavuş devri
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulüp, yeni çalıştırıcısına başarı dileğinde bulunarak anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.
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