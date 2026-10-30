Victor Osimhen kafilede yok

Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanı kafilesine dahil edilmedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'da Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanı kafilesine dahil edilmedi. Kamp kadrosunda bulunmasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitmeyen tecrübeli golcünün, eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İstanbul'da kaldığı bildirildi. Doğum sırasında ailesine destek veren yıldız forvetin, yarın Konya'ya geçerek maç kadrosunda yer alması bekleniyor.