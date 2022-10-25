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Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Galatasaray'da Icardi ve Wanda Nara ilişkisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yıldız golcü, Wanda Nara ile ilgili flaş bir karar alırken, bu kararı yönetime de iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 13:41
Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan, eşi ve menajeri Wanda Nara'ya sürpriz bir karşı hamle yaptı.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşk hayatına da başlamıştı.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Güvenlik görevlileri tarafından engellendiği kameralara yansıyan yıldız oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin de artık durumu kabullendiği görüldü.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.

Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...

Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi.

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